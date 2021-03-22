Карпин: контракт с «Ростовом» у меня до 2024 года. Может, тогда и закончу карьеру

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин ответил на вопросы болельщиков во время отдыха в Дубае. Его жена Дарья провела эфир в «Инстаграме» и читала сообщения фанатов.
— Какие отношения с Федуном?
– Никакие.
— Как проходит адаптация у Али Соу?
— Адаптация проходит отлично. Помогает, что он играл в Болгарии. Хоть климат и не такой, как у нас, но он адаптирован к нашим реалиям.
— Будет ли товарищеский матч с ростовским СКА или «Чайкой»?
— Может быть.
— Чего не хватает нашего футболу?
– Честности.
— Роналду или Месси?
– Месси.
— Как вам ростовские болельщики?
– Огонь.
— Знакомы с Галицким?
– Да.
— Хотели бы в будущем поработать в РФС?
– Я точно не хотел бы.
— Пили пиво с Зиданом?
– Пили.
— В каком возрасте планируете закончить с тренерской карьерой?
– Контракт с «Ростовом» у меня до 2024 года. Посмотрю по состоянию, может, и в 2024-м закончу. Я эмоциональный, может и раньше. Если всё будет устраивать, позже.
— Пирло или Роберто Карлос?
– Пирло.
— Вернувшись в Эстонию, как отреагируете на предложения от местных клубов?
– Решение надо будет принимать на тот момент, не могу ничего сказать. Если честно, когда вернусь в Эстонию, хочется спокойно на пенсии на берегу моря отдыхать.
- 23 марта 2021
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