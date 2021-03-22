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Карпин: контракт с «Ростовом» у меня до 2024 года. Может, тогда и закончу карьеру

Карпин: контракт с «Ростовом» у меня до 2024 года. Может, тогда и закончу карьеру
Футбол / РПЛ 0
Аудио-версия:

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин ответил на вопросы болельщиков во время отдыха в Дубае. Его жена Дарья провела эфир в «Инстаграме» и читала сообщения фанатов.

— Какие отношения с Федуном?

– Никакие.

— Как проходит адаптация у Али Соу?

— Адаптация проходит отлично. Помогает, что он играл в Болгарии. Хоть климат и не такой, как у нас, но он адаптирован к нашим реалиям.

— Будет ли товарищеский матч с ростовским СКА или «Чайкой»?

— Может быть.

— Чего не хватает нашего футболу?

– Честности.

— Роналду или Месси?

– Месси.

— Как вам ростовские болельщики?

– Огонь.

— Знакомы с Галицким?

– Да.

— Хотели бы в будущем поработать в РФС?

– Я точно не хотел бы.

— Пили пиво с Зиданом?

– Пили.

— В каком возрасте планируете закончить с тренерской карьерой?

– Контракт с «Ростовом» у меня до 2024 года. Посмотрю по состоянию, может, и в 2024-м закончу. Я эмоциональный, может и раньше. Если всё будет устраивать, позже.

— Пирло или Роберто Карлос?

– Пирло.

— Вернувшись в Эстонию, как отреагируете на предложения от местных клубов?

– Решение надо будет принимать на тот момент, не могу ничего сказать. Если честно, когда вернусь в Эстонию, хочется спокойно на пенсии на берегу моря отдыхать.

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