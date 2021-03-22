Карпин: контракт с «Ростовом» у меня до 2024 года. Может, тогда и закончу карьеру

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин ответил на вопросы болельщиков во время отдыха в Дубае. Его жена Дарья провела эфир в «Инстаграме» и читала сообщения фанатов.

— Какие отношения с Федуном?



– Никакие.



— Как проходит адаптация у Али Соу?



— Адаптация проходит отлично. Помогает, что он играл в Болгарии. Хоть климат и не такой, как у нас, но он адаптирован к нашим реалиям.



— Будет ли товарищеский матч с ростовским СКА или «Чайкой»?



— Может быть.



— Чего не хватает нашего футболу?



– Честности.



— Роналду или Месси?



– Месси.



— Как вам ростовские болельщики?



– Огонь.



— Знакомы с Галицким?



– Да.



— Хотели бы в будущем поработать в РФС?



– Я точно не хотел бы.



— Пили пиво с Зиданом?



– Пили.



— В каком возрасте планируете закончить с тренерской карьерой?



– Контракт с «Ростовом» у меня до 2024 года. Посмотрю по состоянию, может, и в 2024-м закончу. Я эмоциональный, может и раньше. Если всё будет устраивать, позже.



— Пирло или Роберто Карлос?



– Пирло.



— Вернувшись в Эстонию, как отреагируете на предложения от местных клубов?



– Решение надо будет принимать на тот момент, не могу ничего сказать. Если честно, когда вернусь в Эстонию, хочется спокойно на пенсии на берегу моря отдыхать.