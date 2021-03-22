Карпин: здороваюсь ли с Дзюбой при встрече? Мы и не встречаемся

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин ответил на вопросы болельщиков во время отдыха в Дубае. Его жена Дарья провела эфир в «Инстаграме» и читала сообщения подписчиков.

— Ваш лучший гол в карьере?



– «Мальорке».



— Как относитесь к Промесу?



– Хорошо отношусь.



— Какими качествами должен обладать тренер?



— Помимо всего футбольного, прежде всего, тренер должен быть психологом.



— Когда будете брать ребят из академии «Ростова», как делают в других клубах?



– В других – это в каких? Мы тоже берём. Пока на сборы, потом нужно дорасти до первой команды.



— Здороваетесь с Дзюбой при встрече?



– Нет, мы и не встречаемся.



— Почему Песьяков не капитан? Как вы выбираете капитана?



– Я считаю, что капитаном должен быть полевой игрок, который находится недалеко от судьи.



— Что помогает идти вперёд после досадных поражений?



– Желание реабилитироваться.



— Сохиев не убедил на сборах?



– Нет, нормально. Он хотел играть, поэтому поехал играть, получать больше игровой практики.



— В «Ростове» нужно больше темнокожих футболистов?



— Привозите.



— С кем было комфортнее всего играть?



– С Онопко, с Ледяховым, Мостовым. Со всеми комфортно, когда футболисты хорошие.



— «Ростов» или «Спартак» — где комфортнее?



– Мне комфортнее работать в «Ростове».



— Ракицкий — крутой игрок?



– Да.



— Знакомы с Месси?



– Да.



— Кто, на ваш взгляд, лучший в «Спартаке» сейчас?



– Не ко мне вопрос.



— С Калачёвым поддерживаете общение?



– Если видимся, конечно, общаемся. Чтобы специально созваниваться – нет.



— Удаление или лететь 0:1?



– Ни то, ни другое.



— Как вам идея про «острые козырьки»?



– Нормально, это дело пресс-службы.



— Ответы про «Спартак» на «отстань». Обижены на клуб?



– Как я могу говорить про «Спартак»? Даже учитывая, что я отдал десять лет «Спартаку», сейчас я работаю в «Ростове» и мне комфортно.



— Какой трофей заставит вас закончить с футболом?



– Никакой.



— Как вам Мухин из «Локомотива», удивил?



– Он пять игр сыграл, по большому счёту, не могу сказать.



— Рауль или Ривалдо?



– Рауль.



— «Ростов» или рай?



– «Ростов».