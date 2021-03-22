Карпин: здороваюсь ли с Дзюбой при встрече? Мы и не встречаемся

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин ответил на вопросы болельщиков во время отдыха в Дубае. Его жена Дарья провела эфир в «Инстаграме» и читала сообщения подписчиков.
— Ваш лучший гол в карьере?
– «Мальорке».
— Как относитесь к Промесу?
– Хорошо отношусь.
— Какими качествами должен обладать тренер?
— Помимо всего футбольного, прежде всего, тренер должен быть психологом.
— Когда будете брать ребят из академии «Ростова», как делают в других клубах?
– В других – это в каких? Мы тоже берём. Пока на сборы, потом нужно дорасти до первой команды.
— Здороваетесь с Дзюбой при встрече?
– Нет, мы и не встречаемся.
— Почему Песьяков не капитан? Как вы выбираете капитана?
– Я считаю, что капитаном должен быть полевой игрок, который находится недалеко от судьи.
— Что помогает идти вперёд после досадных поражений?
– Желание реабилитироваться.
— Сохиев не убедил на сборах?
– Нет, нормально. Он хотел играть, поэтому поехал играть, получать больше игровой практики.
— В «Ростове» нужно больше темнокожих футболистов?
— Привозите.
— С кем было комфортнее всего играть?
– С Онопко, с Ледяховым, Мостовым. Со всеми комфортно, когда футболисты хорошие.
— «Ростов» или «Спартак» — где комфортнее?
– Мне комфортнее работать в «Ростове».
— Ракицкий — крутой игрок?
– Да.
— Знакомы с Месси?
– Да.
— Кто, на ваш взгляд, лучший в «Спартаке» сейчас?
– Не ко мне вопрос.
— С Калачёвым поддерживаете общение?
– Если видимся, конечно, общаемся. Чтобы специально созваниваться – нет.
— Удаление или лететь 0:1?
– Ни то, ни другое.
— Как вам идея про «острые козырьки»?
– Нормально, это дело пресс-службы.
— Ответы про «Спартак» на «отстань». Обижены на клуб?
– Как я могу говорить про «Спартак»? Даже учитывая, что я отдал десять лет «Спартаку», сейчас я работаю в «Ростове» и мне комфортно.
— Какой трофей заставит вас закончить с футболом?
– Никакой.
— Как вам Мухин из «Локомотива», удивил?
– Он пять игр сыграл, по большому счёту, не могу сказать.
— Рауль или Ривалдо?
– Рауль.
— «Ростов» или рай?
– «Ростов».
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