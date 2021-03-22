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Карпин: здороваюсь ли с Дзюбой при встрече? Мы и не встречаемся

Карпин: здороваюсь ли с Дзюбой при встрече? Мы и не встречаемся
Футбол / РПЛ 0
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Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин ответил на вопросы болельщиков во время отдыха в Дубае. Его жена Дарья провела эфир в «Инстаграме» и читала сообщения подписчиков.

— Ваш лучший гол в карьере?

– «Мальорке».

— Как относитесь к Промесу?

– Хорошо отношусь.

— Какими качествами должен обладать тренер?

— Помимо всего футбольного, прежде всего, тренер должен быть психологом.

— Когда будете брать ребят из академии «Ростова», как делают в других клубах?

– В других – это в каких? Мы тоже берём. Пока на сборы, потом нужно дорасти до первой команды.

— Здороваетесь с Дзюбой при встрече?

– Нет, мы и не встречаемся.

— Почему Песьяков не капитан? Как вы выбираете капитана?

– Я считаю, что капитаном должен быть полевой игрок, который находится недалеко от судьи.

— Что помогает идти вперёд после досадных поражений?

– Желание реабилитироваться.

— Сохиев не убедил на сборах?

– Нет, нормально. Он хотел играть, поэтому поехал играть, получать больше игровой практики.

— В «Ростове» нужно больше темнокожих футболистов?

— Привозите.

— С кем было комфортнее всего играть?

– С Онопко, с Ледяховым, Мостовым. Со всеми комфортно, когда футболисты хорошие.

— «Ростов» или «Спартак» — где комфортнее?

– Мне комфортнее работать в «Ростове».

— Ракицкий — крутой игрок?

– Да.

— Знакомы с Месси?

– Да.

— Кто, на ваш взгляд, лучший в «Спартаке» сейчас?

– Не ко мне вопрос.

— С Калачёвым поддерживаете общение?

– Если видимся, конечно, общаемся. Чтобы специально созваниваться – нет.

— Удаление или лететь 0:1?

– Ни то, ни другое.

— Как вам идея про «острые козырьки»?

– Нормально, это дело пресс-службы.

— Ответы про «Спартак» на «отстань». Обижены на клуб?

– Как я могу говорить про «Спартак»? Даже учитывая, что я отдал десять лет «Спартаку», сейчас я работаю в «Ростове» и мне комфортно.

— Какой трофей заставит вас закончить с футболом?

– Никакой.

— Как вам Мухин из «Локомотива», удивил?

– Он пять игр сыграл, по большому счёту, не могу сказать.

— Рауль или Ривалдо?

– Рауль.

— «Ростов» или рай?

– «Ростов».

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