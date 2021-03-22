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Карпин: с Фалькао знаком. Ну а чего такого, по-испански говорит человек, почему нет?

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин ответил на вопросы болельщиков во время отдыха в Дубае. Его жена Дарья провела эфир в «Инстаграме» и читала сообщения фанатов.

— Вы в курсе, как пятка Веллитона?

— Не знаю, играет-бегает где-то там.

— На какое место рассчитывать болельщикам в конце сезона? И ждать ли усиления в ближайшее время?

— На ближайшее время усилением будет восстановление Норманна, Мамаева, Кэнто и Осипенко.

— Будет ли Норманн готов к «Спартаку»?

— Посмотрим.

— Если бы вам предложили потренировать сборную Узбекистана, вы бы согласились?

— Ну, если Шомуродов предложит — однозначно. Если там все футболисты такие – однозначно.

— Когда Хашимото и Мамаев будут готовы играть?

— Хасимото, надеюсь, но не факт, будет готов к «Спартаку», а Паша пока ещё нет.

— Что с Осипенко?

— Голеностоп отбил.

— Почему происходит настолько сильный крен в сторону молодых игроков, ведь покупка молодых европейских игроков за большие деньги – это большой риск?

— Риск всегда есть, но я думаю, что он оправдан. Мы думаем, что есть возможность роста и даже дальнейшей продажи. Но сначала они должны дать результат здесь.

— Как бороться с судьями и проблемами с судейством?

— Не ко мне вопрос. Я могу знать и понимать, что нужно делать, но толку от моих слов никакого нет.

— В чем особенность игры Пояркова?

— Ни в чём, особенностей игры никаких нет. Просто играет – и играет хорошо.

— Мистер Карпин, ваша банда «Острых козырьков» готова порадовать болельщиков яркой игрой?

— Готова-то она всегда. Получится или нет – вот в чем вопрос.

— Знакомы с Фалькао, Валерий Георгиевич?

— Знаком. Ну а чего такого-то, по-испански говорит человек, почему нет?