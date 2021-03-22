Тренер сборной Хорватии прокомментировал возможное назначение Олича в ЦСКА

Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич высказался по поводу возможного назначения Ивицы Олича на пост наставника московского ЦСКА. Сейчас Олич входит в тренерский штаб национальной команды Хорватии.
«Мы с Оличем говорили об этом в субботу. Мне будет жаль, если Ивица покинет сборную и мой штаб, он очень много значит для меня и помогает мне. Однако если Ивица решит пойти на такой шаг, он получит мою полную поддержку и помощь во всех смыслах. Для него это серьёзный вызов. ЦСКА — большой клуб, но Олич также важен для сборной Хорватии и футбола в целом. Нет, я не думал о том, заменит ли его кто-нибудь, посмотрим, что будет. Я не думаю о новых решениях, я жду развития ситуации, и тогда будут принимать решение», — цитирует Далича официальный сайт Хорватского футбольного союза.
Напомним, ранее «Чемпионату» стало известно, что Ивица Олич подписал контракт с ЦСКА. Завтра, 23 марта, он будет представлен команде в качестве главного тренера.
- 23 марта 2021
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