Карпин: тройка лучших игроков РПЛ? Осипенко, Глебов, Саплинов

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин ответил на вопросы болельщиков во время отдыха в Дубае. Его жена Дарья провела эфир в «Инстаграме» и читала сообщения подписчиков.
— Может ли при вас появиться в команде настоящий капитан, или вы его задавите?
— Чем? Машиной своей если только.
— С Евсеевым хорошо общаетесь?
— Да.
— С кем из «Спартака» 90-х дружите больше всего?
— С Онопко, Никифоровым. С Бесчастных.
— Бабурин вернется в «Ростов»?
— По идее да, а там посмотрим.
— Почему Джано не удалось заиграть?
— Если бы не травмы, я думаю, у него бы всё было.
— Если Саша и Даша пойдут в футбол, будете плакать?
— Плакать не буду, но надеюсь, что не пойдут.
— Нравится ли вам донская кухня, если да, то что?
— В Ростове мне вообще всё нравится.
— Что думаете о будущем «Барселоны»?
— Вообще об этом не думаю.
— Общаетесь с Черчесовым?
— Когда видимся только.
— С Ерёменко поддерживаете связь?
— Да, на связи.
— Как часто советуетесь с Дашей по поводу работы?
— Нечасто, так скажем. Делюсь скорее, это другое.
— Глебов – телега, почему он в составе, любимчик?
– Да. Пусть думает, что да.
— Гончаренко – хороший тренер?
— Да, хороший.
— Георгич, смотрите YouTube, и если да, то кого?
— Честно, нет. Бывает редко Васю Уткина – «Футбольный клуб».
— Планируете остаться в Ростове навсегда?
— Навсегда, наверное, нет. В Нарве все родственники, бабушки, тёти.
— Кто любимый игрок в «Краснодаре» – Чернов, Ионов и Бабурин?
— Да.
— Почему Песьякова не берут в сборную?
— Не ко мне вопрос.
— Что можете сказать про Глушакова?
— Хороший футболист.
— Бахтиёра будем возвращать?
— Я бы с удовольствием, но это невозможно сейчас.
— Тройка лучших игроков чемпионата России?
— Осипенко, Глебов, Саплинов.
- 23 марта 2021
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