Карпин: тройка лучших игроков РПЛ? Осипенко, Глебов, Саплинов

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Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин ответил на вопросы болельщиков во время отдыха в Дубае. Его жена Дарья провела эфир в «Инстаграме» и читала сообщения подписчиков.

— Может ли при вас появиться в команде настоящий капитан, или вы его задавите?

— Чем? Машиной своей если только.

— С Евсеевым хорошо общаетесь?

— Да.

— С кем из «Спартака» 90-х дружите больше всего?

— С Онопко, Никифоровым. С Бесчастных.

— Бабурин вернется в «Ростов»?

— По идее да, а там посмотрим.

— Почему Джано не удалось заиграть?

— Если бы не травмы, я думаю, у него бы всё было.

— Если Саша и Даша пойдут в футбол, будете плакать?

— Плакать не буду, но надеюсь, что не пойдут.

— Нравится ли вам донская кухня, если да, то что?

— В Ростове мне вообще всё нравится.

— Что думаете о будущем «Барселоны»?

— Вообще об этом не думаю.

— Общаетесь с Черчесовым?

— Когда видимся только.

— С Ерёменко поддерживаете связь?

— Да, на связи.

— Как часто советуетесь с Дашей по поводу работы?

— Нечасто, так скажем. Делюсь скорее, это другое.

— Глебов – телега, почему он в составе, любимчик?

– Да. Пусть думает, что да.

— Гончаренко – хороший тренер?

— Да, хороший.

— Георгич, смотрите YouTube, и если да, то кого?

— Честно, нет. Бывает редко Васю Уткина – «Футбольный клуб».

— Планируете остаться в Ростове навсегда?

— Навсегда, наверное, нет. В Нарве все родственники, бабушки, тёти.

— Кто любимый игрок в «Краснодаре» – Чернов, Ионов и Бабурин?

— Да.

— Почему Песьякова не берут в сборную?

— Не ко мне вопрос.

— Что можете сказать про Глушакова?

— Хороший футболист.

— Бахтиёра будем возвращать?

— Я бы с удовольствием, но это невозможно сейчас.

— Тройка лучших игроков чемпионата России?

— Осипенко, Глебов, Саплинов.