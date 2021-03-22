Карпин: знаю, кто в «Ростове» курит. Чего такого?

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин ответил на вопросы болельщиков во время отдыха в Дубае. Его жена Дарья провела эфир в «Инстаграме» и читала сообщения подписчиков.
— Самый памятный матч за «Сельту»?
— С «Ювентусом», когда выиграли 4:1, и с Бенфикой 7:1, по-моему.
— Как тебе Хвича?
— Хороший.
— Работа каких известных тренеров вам импонирует?
— Можно подчеркнуть «Атлетико Мадрид» у Диего Симеоне, Гвардиолу и Клоппа.
— Чем любите заниматься, помимо футбола?
— Ничем. С детьми заниматься.
— Как вам гандбол в Ростове?
— Огонь вообще.
— Не обидно, что в сборную России не вызывают никого из вашего клуба?
— Не обидно, даже радостно. Пусть тренируются здесь, а не в сборной.
— Почему ушёл Ерёменко?
— По семейным обстоятельствам.
— Вы ещё занимаетесь инвестициями в недвижимость в Испании?
— Нет.
— «Сельта» или «Реал Сосьедад»?
— Ну, это как папа или мама. И того люблю, и того.
— Саплинов шанс заслужил?
— Если вышел на поле, значит, заслужил.
— Сколько сигарет в день выкуриваете?
— Когда как. В обычный день – 12-15. А если выпить чуть-чуть, то можно и пачку.
— Знаете игроков, которые курят?
— Знаю. Я даже у нас знаю, кто курит. Чего такого?
— Кто в команде самый веселый?
— Ну, сейчас Хорик, наверное.
— Что с Мамаевым, ждать на поле?
— Надеемся, что в апреле. Но опять же, травма – такое дело.
— Какой клуб выиграет ЛЧ в этом году?
— «Сити». Скажу «Сити», но это ни о чём не говорит.
– Сильнейший игрок Испании в ваше время?
— Много было: от Роналдо до Фигу, Зидана. Даже Месси тогда уже начинал, уже был в порядке.
— Сильнейший вратарь в России?
— По мне, Песьяков.
- 23 марта 2021
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