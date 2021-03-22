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Карпин: знаю, кто в «Ростове» курит. Чего такого?

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин ответил на вопросы болельщиков во время отдыха в Дубае. Его жена Дарья провела эфир в «Инстаграме» и читала сообщения подписчиков.

— Самый памятный матч за «Сельту»?

— С «Ювентусом», когда выиграли 4:1, и с Бенфикой 7:1, по-моему.

— Как тебе Хвича?

— Хороший.

— Работа каких известных тренеров вам импонирует?

— Можно подчеркнуть «Атлетико Мадрид» у Диего Симеоне, Гвардиолу и Клоппа.

— Чем любите заниматься, помимо футбола?

— Ничем. С детьми заниматься.

— Как вам гандбол в Ростове?

— Огонь вообще.

— Не обидно, что в сборную России не вызывают никого из вашего клуба?

— Не обидно, даже радостно. Пусть тренируются здесь, а не в сборной.

— Почему ушёл Ерёменко?

— По семейным обстоятельствам.

— Вы ещё занимаетесь инвестициями в недвижимость в Испании?

— Нет.

— «Сельта» или «Реал Сосьедад»?

— Ну, это как папа или мама. И того люблю, и того.

— Саплинов шанс заслужил?

— Если вышел на поле, значит, заслужил.

— Сколько сигарет в день выкуриваете?

— Когда как. В обычный день – 12-15. А если выпить чуть-чуть, то можно и пачку.

— Знаете игроков, которые курят?

— Знаю. Я даже у нас знаю, кто курит. Чего такого?

— Кто в команде самый веселый?

— Ну, сейчас Хорик, наверное.

— Что с Мамаевым, ждать на поле?

— Надеемся, что в апреле. Но опять же, травма – такое дело.

— Какой клуб выиграет ЛЧ в этом году?

— «Сити». Скажу «Сити», но это ни о чём не говорит.

– Сильнейший игрок Испании в ваше время?

— Много было: от Роналдо до Фигу, Зидана. Даже Месси тогда уже начинал, уже был в порядке.



— Сильнейший вратарь в России?

— По мне, Песьяков.