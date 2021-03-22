Платёжная система «Мир» приготовила спецпредложения для всех, кто интересуется футболом

Платёжная система «Мир», являющаяся партнёром сборной России по футболу, объявила о возвращении выгодных предложений для болельщиков.

С 22 марта для держателей карт «Мир» будет действовать эксклюзивный кешбэк 15% за все онлайн-покупки в adidas и кешбэк 20% в пабах Harat’s. В дни первых в этом году матчей сборной (24, 27 и 30 марта) к ним добавятся специальные предложения:

— кешбэк 25% в официальных пабах болельщиков российского футбола Harat’s;

— кешбэк 15% в мобильном приложении и ресторанах Бургер Кинг;

— скидка 30% на поездки по тарифу «Комфорт» в сервисе заказа такси Ситимобил.

«С постепенным смягчением ограничений большой спорт возвращается в нашу жизнь. В этом году у россиян будет много поводов поболеть за национальную команду – а мы, как партнёр сборной, поддержим самих болельщиков. Любители футбола уже привыкли к преимуществам по картам «Мир», и в этом году их будет ещё больше», — отметила Наталья Пейсахович, директор департамента маркетинга и коммуникаций платёжной системы «Мир».

Узнать срок действия текущих предложений, а также следить за новостями можно, перейдя по ссылке (privetmir.ru/football).