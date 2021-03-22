Орлов: Олич — кот в мешке. Если у него получится в ЦСКА, это будет какое-то чудо

Известный комментатор Геннадий Орлов прокомментировал информацию о назначении Ивицы Олича на пост главного тренера московского ЦСКА.

«Сегодня Олича назначили на пост главного тренера ЦСКА. Да, хороший футболист был. Но футболист и тренер — это абсолютно разные профессии. Почему из бывших игроков получается мало хороших тренеров? Да потому, что они многого не знают. Когда выступает игрок, он полагается на свой талант, на умение бить, быстро бежать, делать пас и прочее. А когда ты становишься тренером, важны анатомия, физиология, психология, биомеханика и много всего прочего. Должен быть научный подход. Олич — помощник главного тренера в сборной Хорватии. У хорватов хорошие футболисты, и он вдруг с того места — в ЦСКА. Мягко говоря, это очень рискованный ход. Думаю, Гинер всё-таки дождался бы лета, чтобы освободить Гончаренко, но сейчас там главный не он, а Орешкин.

«Ювентус» идёт не на первом месте в Италии, потому что Пирло пока обучается как тренер. И сколько ещё должно пройти времени? Конечно, бывают и исключения. Зидан очень мало работал тренером, причём где-то в дубле. Потом «бабах» — и три раза выигрывает Лигу чемпионов. Но там такие футболисты! Там немного другая история. «Реал» — это сборная мира. Он их чувствовал, понимал, и всё сложилось. Но чтобы команду сделать? Посмотрим. Может, на маленький период ЦСКА сам преобразится. Бывает, что смена тренера взбадривает игроков. Но что летом предложит новый тренер, который нигде не работал главным?

Про Олича начали говорить уже неделю назад, и я открыл Интернет, чтобы поискать какие-то интервью, где бы он высказывал свою концепцию футбола. Тренер — человек, который должен обнародовать какие-то свои соображения. Он не должен держать их в тайне. Тренер должен проверить себя, почувствовать, что он говорит, как к этому относятся, какая система игры, что такое игра нападающего в XXI веке, что такое игра защитника. Нигде ничего не нашёл. Кот в мешке! Дай бог, чтобы повезло. Но это будет какое-то чудо», — сказал Орлов в эфире «Радио Зенит».