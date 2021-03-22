«Он — психопат». Бывшая жена Аршавина — о жизни с футболистом

Алиса Казьмина, бывшая супруга экс-нападающего «Зенита» и сборной России Андрея Аршавина, рассказала о сложностях в отношениях с футболистом.
В эфире телеканала «Россия 1» Казьмина заявила, что Аршавин сломал ей жизнь. Она находилась в постоянном страхе перед его вспышками агрессии. По словам девушки, вражда с Андреем дошла до того, что он приехал забирать свои вещи после развода в сопровождении пяти охранников. Алиса также наняла двух телохранителей, так как боялась очередного приступа агрессии экс-футболиста.
«Андрей Аршавин — не абьюзер и не тиран. Он — психопат», — заявила Алиса Казьмина.
Алексей, сын Алисы Казьминой, рассказал, что при расставании Андрей Аршавин забрал у девушки все деньги, которые она накопила за несколько лет. Кроме того, Казьминой пришлось в буквальном смысле выбивать у Аршавина алименты на их общую дочь Есению.
Напомним, ранее стало известно, что у экс-супруги футболиста начался некроз носа после неудачной ринопластики. Это повлекло за собой ряд тяжёлых операций. Если бы не своевременное хирургическое вмешательство, она могла бы скончаться от сепсиса.
- 23 марта 2021
-
13:41
-
13:37
-
13:37
-
13:36
-
13:32
-
13:19
-
13:10
-
13:04
-
13:02
-
12:56
-
12:52
-
12:38
-
12:31
-
12:17
-
12:16
-
12:05
-
11:54
-
11:52
-
11:30
-
11:27
-
11:23
-
11:19
-
11:15
-
11:14
-
10:42
-
10:36
-
10:11
-
09:59
-
09:53
-
09:40
-
09:34
-
09:20
-
08:51
-
08:34
-
07:13