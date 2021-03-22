Пол Мерсон: «Арсенал» должен бороться за топ-4, а не болтаться в середине таблицы

Бывший нападающий лондонского «Арсенала» Пол Мерсон поделился мнением об игре «канониров» в нынешнем сезоне.
«Как можно описать игру «Арсенала» в первом тайме матча с «Вест Хэм Юнайтед»? Вялая игра. В двух словах это было именно так. «Канониры» были непоследовательными весь сезон. На прошлой неделе они здорово сыграли с «Тоттенхэмом», выглядели очень хорошо и показали себя настоящей командой.
Но затем они выходят на второй тайм, показывают блестящую игру и добиваются положительного результата. Они помогали подобрать слова, описывающие их игру, всего лишь за три матча в последнюю неделю. Если вы хотите быть успешным, то вам нужна последовательность, а если у вас её нет, то и шансов у вас тоже нет.
У «Арсенала» есть прекрасные игроки. Клуб просто должен обрести стабильность. Они должны бороться за первую четвёрку. «Арсенал» — большой клуб, и место в середине таблицы — явно не то, за что они должны бороться. Пока они не приведут себя в порядок, клуб постоянно будет болтаться в середине таблицы», — приводит слова Мерсона Sky Sports.
Пол Мерсон защищал цвета «Арсенала» с 1985 по 1997 год, став за это время двукратным чемпионом Англии. В 1994 году в составе «канониров» он стал победителем Кубка обладателей кубков УЕФА.
«Арсенал» в 29 матчах набрал 42 очка и поднялся на девятое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021.
- 23 марта 2021
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