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Пол Мерсон: «Арсенал» должен бороться за топ-4, а не болтаться в середине таблицы

Пол Мерсон: «Арсенал» должен бороться за топ-4, а не болтаться в середине таблицы
Футбол / Англия 0
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Бывший нападающий лондонского «Арсенала» Пол Мерсон поделился мнением об игре «канониров» в нынешнем сезоне.

«Как можно описать игру «Арсенала» в первом тайме матча с «Вест Хэм Юнайтед»? Вялая игра. В двух словах это было именно так. «Канониры» были непоследовательными весь сезон. На прошлой неделе они здорово сыграли с «Тоттенхэмом», выглядели очень хорошо и показали себя настоящей командой.

Но затем они выходят на второй тайм, показывают блестящую игру и добиваются положительного результата. Они помогали подобрать слова, описывающие их игру, всего лишь за три матча в последнюю неделю. Если вы хотите быть успешным, то вам нужна последовательность, а если у вас её нет, то и шансов у вас тоже нет.

У «Арсенала» есть прекрасные игроки. Клуб просто должен обрести стабильность. Они должны бороться за первую четвёрку. «Арсенал» — большой клуб, и место в середине таблицы — явно не то, за что они должны бороться. Пока они не приведут себя в порядок, клуб постоянно будет болтаться в середине таблицы», — приводит слова Мерсона Sky Sports.

Пол Мерсон защищал цвета «Арсенала» с 1985 по 1997 год, став за это время двукратным чемпионом Англии. В 1994 году в составе «канониров» он стал победителем Кубка обладателей кубков УЕФА.

«Арсенал» в 29 матчах набрал 42 очка и поднялся на девятое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021.

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