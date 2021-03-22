Сборная России презентовала новую форму

Состоялась презентация новой формы сборной России по футболу, в которой национальная команда выступит на чемпионате Европы 2020 года.
«Гостевая джерси, разработанная для сборной России, представлена в белом цвете с контрастными красными и синими деталями. Дизайн получился чистым, лаконичным и современным. Национальная футбольная форма была создана с использованием инновационной технологии Aeroready, которая обеспечивает максимальный комфорт игрокам во время игры. Дизайн гостевых форм футбольных сборных других стран будет представлен 23 марта», — сообщает пресс-служба сборной России.
Производителем экипировки выступила немецкая компания adidas.
Фото: телеграм-канал сборной России
Напомним, в ноябре национальная команда России по футболу представила форму, в которой сыграет на чемпионате Европы—2020. После презентации у болельщиков возникли претензии по новому дизайну.
Евро-2020 должен был состояться в прошлом году, однако из-за пандемии коронавируса турнир перенесли на лето 2021 года. Планируется, что чемпионат Европы-2020 пройдёт с 11 июня по 11 июля в 12 городах, в том числе и в Санкт-Петербурге. На групповом этапе сборная России встретится с командами Бельгии, Финляндии и Дании.
- 23 марта 2021
-
13:41
-
13:37
-
13:37
-
13:36
-
13:32
-
13:19
-
13:10
-
13:04
-
13:02
-
12:56
-
12:52
-
12:38
-
12:31
-
12:17
-
12:16
-
12:05
-
11:54
-
11:52
-
11:30
-
11:27
-
11:23
-
11:19
-
11:15
-
11:14
-
10:42
-
10:36
-
10:11
-
09:59
-
09:53
-
09:40
-
09:34
-
09:20
-
08:51
-
08:34
-
07:13