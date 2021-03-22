Сборная России презентовала новую форму

Состоялась презентация новой формы сборной России по футболу, в которой национальная команда выступит на чемпионате Европы 2020 года.

«Гостевая джерси, разработанная для сборной России, представлена в белом цвете с контрастными красными и синими деталями. Дизайн получился чистым, лаконичным и современным. Национальная футбольная форма была создана с использованием инновационной технологии Aeroready, которая обеспечивает максимальный комфорт игрокам во время игры. Дизайн гостевых форм футбольных сборных других стран будет представлен 23 марта», — сообщает пресс-служба сборной России.

Производителем экипировки выступила немецкая компания adidas.

Фото: телеграм-канал сборной России

Напомним, в ноябре национальная команда России по футболу представила форму, в которой сыграет на чемпионате Европы—2020. После презентации у болельщиков возникли претензии по новому дизайну.

Евро-2020 должен был состояться в прошлом году, однако из-за пандемии коронавируса турнир перенесли на лето 2021 года. Планируется, что чемпионат Европы-2020 пройдёт с 11 июня по 11 июля в 12 городах, в том числе и в Санкт-Петербурге. На групповом этапе сборная России встретится с командами Бельгии, Финляндии и Дании.