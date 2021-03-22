«Засунь свои деньги в одно место!» Малахов оскорбил Аршавина в телеэфире

Экс-нападающий «Зенита» и сборной России Андрей Аршавин подвергся жёсткой критике от Андрея Малахова в эфире телеканала «Россия 1». Бывшая супруга футболиста Алиса Казьмина едва не скончалась после неудачной ринопластики, но Аршавин проигнорировал эту ситуацию и никак не помог девушке.

«При всём уважении, этот человек являлся лицом сборной России. Он воспитывает молодое поколение. Родители приводят к нему своих детей. Чему этот ублюдок может их научить?!

Да ты просто позвони ей, просто приди, подержи за руку! Никто не требует твоих денег. Засунь их себе в одно место!» — сказал Андрей Малахов.

Напомним, сама Казьмина заявила, что Аршавин сломал ей жизнь. Она находилась в постоянном страхе из-за его вспышек агрессии. Кроме того, футболист забрал у девушки все деньги, которые она накопила за несколько лет, а также не хотел платить алименты на их совместную дочь Есению.

Ранее стало известно, что у экс-супруги футболиста начался некроз носа после неудачной ринопластики. Это повлекло за собой ряд тяжёлых операций. Если бы не своевременное хирургическое вмешательство, она могла бы скончаться от сепсиса.