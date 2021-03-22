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«Арсенал» хочет сохранить Эдегора. Решение «Реала» зависит от будущего Зинедина Зидана

«Арсенал» хочет сохранить Эдегора. Решение «Реала» зависит от будущего Зинедина Зидана
Футбол / Англия 0
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Лондонский «Арсенал» хочет выкупить контракт полузащитника Мартина Эдегора, выступающего за «канониров» на правах аренды. Права на 22-летнего футболиста принадлежат мадридскому «Реалу».

Как сообщает журналист Фабрицио Романо на своей странице в «Твиттере», руководство и тренерский штаб «Арсенала» очень довольны тем, какое влияние норвежец оказывает на игру команды, поэтому «канониры» постараются сохранить футболиста в своём составе. В конце сезона руководство лондонцев проведёт переговоры с «Реалом» по этому вопросу. Будут обсуждаться как возможность продления арендного соглашения, так и полный выкуп контракта футболиста.

По сведениям источника, ключевым фактором, который окажет влияние на решение «сливочных», является будущее Зинедина Зидана в мадридском клубе.

Мартин Эдегор провёл 8 матчей в АПЛ и забил один гол. На счету Эдегора 4 матча и один гол в Лиге Европы. Портал Transfermarkt оценивает норвежца в € 40 млн. Его контракт с мадридцами действует до 30 июня 2023 года.

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