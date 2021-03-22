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Алексей Сафонов сообщил, что Бородюк возглавит «Торпедо»

Алексей Сафонов сообщил, что Бородюк возглавит «Торпедо»
Футбол / РПЛ 0
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Футбольный агент Алексей Сафонов сообщил, что Александр Бородюк станет новым главным тренером московского «Торпедо».

«Мне друзья сказали, что Бородюк будет главным тренером «Торпедо», а Савичев — его помощником. Подписан ли контракт? Без понятия, я не веду его дела. Больше ничего не могу сказать», — сказал Сафонов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.

Сегодня, 22 марта, московское «Торпедо» объявило о расставании с главным тренером команды Сергеем Игнашевичем. Контракт со специалистом был расторгнут по обоюдному согласию сторон.

Бородюк был тренером сборной России с 2002 по 2012 год. В 2013-м специалист занял пост спортивного директора «Торпедо», а в 2014-м, став главным тренером команды, вывел «Торпедо» в Российскую Премьер-Лигу. Последним местом работы специалиста был австрийский «Хорн».

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