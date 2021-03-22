Агент Гайча: надеемся, что однажды Адольфо перейдёт в «Милан», «Ювентус» или «Рому»

Пабло Каро, агент нападающего ЦСКА Адольфо Гайча, прокомментировал игру форварда в матче «Ювентус» — «Беневенто» (0:1).
«Адольфо наслаждается моментом. Он знает, что это был важный гол. Его тепло встретили, и он пожинает плоды своей работы. Он сильный игрок, который обладает отличными навыками. Он счастлив в «Беневенто». Команда едина, и все работают на общую цель. Интерес со стороны итальянских топ-клубов? Был интерес, но ничего конкретного. Сейчас мы счастливы в «Беневенто».
Надеюсь, у него будет светлое будущее в Серии А. Как у Батистуты в «Фиорентине» или Креспо в «Парме» и «Интере». Есть немало других примеров. Надеемся, что у Гайча будут аналогичные возможности. Посмотрим, что произойдёт. Надеемся, что Адольфо однажды перейдёт в более сильный клуб вроде «Милана», «Ювентуса» или «Ромы», — цитирует Каро Football Italia.
В матче 28-го тура итальянской Серии А «Ювентус» проиграл «Беневенто». Встреча проходила на стадионе «Альянц — Ювентус» в Турине и завершилась со счётом 1:0 в пользу гостей. В первом тайме VAR отменил пенальти, назначенный за нарушение против полузащитника Деяна Кулушевски. На 69-й минуте единственный гол забил Адольфо Гайч.
- 23 марта 2021
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