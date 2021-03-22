«Многого не жду». Евсеев — о матчах сборной России с Мальтой, Словенией и Словакией

Бывший главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев поделился ожиданиями от матчей сборной России в отборочном турнире чемпионата мира 2022 года.

«Команда улетает на Мальту, впереди стартовая игра в отборе на чемпионат мира в Катаре. Так чего же жду? Многого не жду. Не потому, что не верю, а потому, что ещё март, это стартовые матчи. Хотелось бы, чтобы набрали 9 очков в трёх матчах. Это первое. Пожелание, чтобы мощно начали цикл, как было при подготовке к Евро, когда вышли с 1-го места. Начинаем на Мальте. Думаю, и с ней, и в последующих матчах будет играть сильнейший состав.

Второе — нужно реабилитироваться перед болельщиками, последние игры в том году не задались. Уже понимаем, кто основные футболисты, кто в ротации, кто вызван на перспективу. Но тренерский штаб любит знакомиться с новыми ребятами на сборе. Возможно, увидим на поле и тех, кто уже разово вызывался в команду. Может, они даже выйдут и в стартовом составе, потому что есть новички, которые в РПЛ играют на хорошем уровне, показывая свою состоятельность.

Игры со Словенией и Словакией будут показательными. Словенцы неуступчивые, жду тяжёлую игру. Но болельщики должны помочь. Правильно, что играем на юге. Погода в центральной России не самая благоприятная. Хочется, чтобы доминировали на поле, владели инициативой и прежде всего сыграли уверенно в обороне и качественно в атаке. В плане игры и реализации моментов. Удачи, сборная!» — написал Евсеев на своей странице в «Инстаграме».

Встреча с Мальтой состоится в среду, 24 марта, в городе Та-Али. Стартовый свисток прозвучит в 22:45 мск. В предстоящую международную паузу сборной России также предстоит провести матчи квалификации чемпионата мира — 2022 со Словенией (27 марта, Сочи, 17:00) и Словакией (30 марта, Трнава, 21:45 мск).