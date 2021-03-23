Эрлинг Холанд ответил на вопрос о своём будущем

Нападающий дортмундской «Боруссии» и сборной Норвегии Эрлинг Холанд прокомментировал слухи относительно его дальнейшего будущего.
«У меня всё ещё есть контракт с «Боруссией Дортмунд», и его действие заканчивается лишь через три года. Меня не волнуют слухи относительно моего будущего», — приводит слова Холанда Goal.com.
Ранее в различных СМИ появлялась информация об интересе к норвежскому нападающему со стороны грандов европейского футбола — например, таких, как «Барселона», «Реал Мадрид», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед» и «Ювентус».
Напомним, Эрлинг Холанд перешёл в дортмундскую «Боруссию» из «Ред Булл Зальцбург» в январе 2020 года и за это время забил 49 голов в 49 матчах за «шмелей». Контракт 20-летнего нападающего с немецким клубом рассчитан до 30 июня 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает Холанда в € 110 млн.
- 23 марта 2021
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