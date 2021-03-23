Соболев: хотел бы поиграть в Германии, Италии или Англии
Нападающий «Спартака» Александр Соболев признался, что хотел бы в будущем перебраться в один из европейских топ-чемпионатов. 24-летний россиянин рассказал, в каких именно странах хочет попробовать свои силы.
«Хочу ли поиграть за границей? Конечно, хочу. Иностранный футбол смотрю, и однажды хотелось бы оказаться его частью. Но, наверное, пока рано. Надо ещё поиграть в «Спартаке», выиграть в нём что-то, сыграть в Лиге чемпионов… Я же и в сборной ни разу ещё не провел 90 минут. Короче — надо прибавлять, работать, крепнуть.
Где именно хотел бы попробовать себя? Не Испания точно, там не мой футбол. Германия, Италия, Англия — в один из трёх этих чемпионатов», — приводит слова Соболева «Спорт-Экспресс».
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