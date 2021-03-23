Сборная Камеруна не вызвала Шупо-Мотинга из-за курьёзного случая с электронной почтой

31-летний форвард «Баварии» Эрик Шупо-Мотинг не получил вызов в сборную Камеруна из-за курьёзного инцидента в федерации футбола страны, которая должна была отправить приглашение. Об этом сообщает Marca со ссылкой на BILD.

Шупо-Мотинг был одним из первых, кто попал в состав Антонио Консейсао, но из-за административной ошибки он остался вне команды. Как сообщает источник, нападающий мюнхенской «Баварии» так и не получил электронное письмо, поскольку федерация футбола Камеруна отправила приглашение на свой же электронный адрес.

Напомним, сборная Камеруна принимает участие в отборочном этапе Кубка африканских наций. После четвёртого тура Камерун лидирует в группе F, набрав 10 очков. У ближайших преследователей в лице Мозамбика и Кабо-Верде по четыре очка.

В текущем сезоне 31-летний нападающий 24 раза выходил на поле в составе мюнхенской «Баварии» во всех турнирах и отметился пятью забитыми мячами и одной результативной передачей.