Сборная Камеруна не вызвала Шупо-Мотинга из-за курьёзного случая с электронной почтой

31-летний форвард «Баварии» Эрик Шупо-Мотинг не получил вызов в сборную Камеруна из-за курьёзного инцидента в федерации футбола страны, которая должна была отправить приглашение. Об этом сообщает Marca со ссылкой на BILD.
Шупо-Мотинг был одним из первых, кто попал в состав Антонио Консейсао, но из-за административной ошибки он остался вне команды. Как сообщает источник, нападающий мюнхенской «Баварии» так и не получил электронное письмо, поскольку федерация футбола Камеруна отправила приглашение на свой же электронный адрес.
Напомним, сборная Камеруна принимает участие в отборочном этапе Кубка африканских наций. После четвёртого тура Камерун лидирует в группе F, набрав 10 очков. У ближайших преследователей в лице Мозамбика и Кабо-Верде по четыре очка.
В текущем сезоне 31-летний нападающий 24 раза выходил на поле в составе мюнхенской «Баварии» во всех турнирах и отметился пятью забитыми мячами и одной результативной передачей.
- 23 марта 2021
-
13:41
-
13:37
-
13:37
-
13:36
-
13:32
-
13:19
-
13:10
-
13:04
-
13:02
-
12:56
-
12:52
-
12:38
-
12:31
-
12:17
-
12:16
-
12:05
-
11:54
-
11:52
-
11:30
-
11:27
-
11:23
-
11:19
-
11:15
-
11:14
-
10:42
-
10:36
-
10:11
-
09:59
-
09:53
-
09:40
-
09:34
-
09:20
-
08:51
-
08:34
-
07:13