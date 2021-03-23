Экс-тренер «Зенита» Спаллетти вошёл в список кандидатов на замену Пирло в «Ювентусе»

Позиции главного тренера «Ювентуса» Андреа Пирло серьёзно пошатнулись после сенсационного домашнего поражения в матче 28-го тура чемпионата Италии с «Беневенто» (0:1).

Как сообщает La Repubblica, руководство туринского клуба рассматривает трёх кандидатов на пост главного тренера «Ювентуса» в следующем сезоне. Так, в шорт-листе оказались 62-летний экс-тренер санкт-петербургского «Зенита» Лучано Спаллетти, а также нынешний рулевой «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини и Симоне Индзаги, возглавляющий римский «Лацио».

«Ювентус», набрав 55 очков, занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Италии. Из-за сенсационного поражения их отставание от лидирующего в первенстве «Интера» по итогам тура увеличилось до 10 очков. Выше туринцев располагается также «Милан» (59). При этом «старая синьора» и «нерадзурри» провели на один матч меньше, чем «россонери».