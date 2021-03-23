Сарри может сменить Фонсеку в «Роме»

Руководство «Ромы» разочаровано последними результатами римского клуба в чемпионате Италии и может сменить главного тренера уже в самое ближайшее время, сообщает журналист Николо Скира в «Твиттере».
Как сообщает источник, в ближайшие дни руководство примет решение о дальнейшей судьбе нынешнего рулевого римлян 48-летнего португальского специалиста Паулу Фонсеки. В случае прекращения с ним сотрудничества главным кандидатом на вакантный пост станет экс-тренер «Ювентуса» Маурицио Сарри, контракт которого с туринским клубом с зарплатой в € 2,5 млн действует до 2022 года. Агент Сарри уже давно предложил услуги своего клиента «Роме».
Напомним, что «Рома» в последних двух турах потерпела поражение – в 27-м туре на выезде от «Пармы» (0:2), а в 28-м туре – на домашнем поле от «Наполи» (0:2).
Римляне, набрав 50 очков в 28 турах, занимают шестое место в чемпионате Италии, отставая от зоны Лиги чемпионов на пять очков.
- 23 марта 2021
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