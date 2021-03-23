Усман Дембеле: чувствую себя хорошо, хотя последние три года у меня было много проблем

Форвард «Барселоны» Усман Дембеле признал, что первые годы в каталонском клубе для него оказались не самыми удачными.
«Я хотел много работать и выкладываться на поле, но, честно говоря, с 2017 года был очень слаб. Теперь лучше подготовлен к игре. В этом году всё идет лучше. Я значительно улучшился в «Барселоне» за счёт физики, способов тренировок и подготовке к играм. Все изменилось. Я чувствую себя хорошо, хотя последние три года у меня было много проблем. Это часть жизненного опыта, и всё это надо воспринимать с улыбкой», – цитирует футболиста Telefoot.
23-летний Дембеле в нынешнем сезоне провёл 22 матча в чемпионате Испании, в которых забил четыре гола и сделал две голевые передачи.
Француз перешёл в «Барселону» в 2017 году. До этого он выступал за дортмундскую «Боруссию» и «Ренн».
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