Маркизио: мечты о десятом подряд чемпионстве «Ювентуса» можно оставить

Экс-полузащитник «Ювентуса» Клаудио Маркизио заявил, что клуб потерял шансы на чемпионство в Серии А.

«Я видел матч с «Беневенто». Считаю, что мечты о десятом подряд чемпионстве можно оставить в стороне. «Беневенто» показал на поле самоотдачу, которой не было у «Ювентуса». Исход подобных матчей определяется именно за счёт желания Андреа Пирло? Не знаю, что его ждёт в дальнейшем», – цитирует Маркизио Goal.com.

В настоящее время туринский клуб занимает четвёртое место в турнирной таблице. От первой строчки команда отстаёт на 10 очков.

Маркизио выступал за «Ювентус» с 2006 по 2018 год. Со «старой сеньорой» он семь раз выигрывал Серию А, четырежды становился обладателем Кубка страны и трижды – Суперкубка Италии.