Новая форма сборной России и ассистентский хет-трик Панарина. Главное к утру

Сборная России по футболу презентовала новую форму, а хоккеист «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин сделал ассистентский хет-трик в матче с «Баффало» – главные новости к утру в подборке «Чемпионата».
1. Сборная России презентовала новую форму.
2. Ассистентский хет-трик Панарина помог «Рейнджерс» нанести 14-е кряду поражение «Баффало».
3. Месси обогнал Роналду по количеству голов без учёта пенальти.
4. УНИКС обыграл «Локомотив-Кубань» в первом матче четвертьфинала Еврокубка.
5. Алексей Сафонов сообщил, что Бородюк возглавит «Торпедо».
6. Стало известно, с кем сыграют Медведев и Рублёв на «Мастерсе» в Майами.
7. Илья Сорокин установил рекорд для вратарей-новичков из России по победной серии в НХЛ.
8. Источник: «Монако» готов продать Головина летом, если получит выгодное предложение.
9. Единая лига ВТБ. «Химки» уверенно победили «Зелёна-Гуру», ЦСКА крупно обыграл «Калев».
10. Полный кард турнира UFC 260: Миочич — Нганну и другие бои.
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