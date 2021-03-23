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Новая форма сборной России и ассистентский хет-трик Панарина. Главное к утру

Сборная России по футболу презентовала новую форму, а хоккеист «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин сделал ассистентский хет-трик в матче с «Баффало» – главные новости к утру в подборке «Чемпионата».

1. Сборная России презентовала новую форму.

2. Ассистентский хет-трик Панарина помог «Рейнджерс» нанести 14-е кряду поражение «Баффало».

3. Месси обогнал Роналду по количеству голов без учёта пенальти.

4. УНИКС обыграл «Локомотив-Кубань» в первом матче четвертьфинала Еврокубка.

5. Алексей Сафонов сообщил, что Бородюк возглавит «Торпедо».

6. Стало известно, с кем сыграют Медведев и Рублёв на «Мастерсе» в Майами.

7. Илья Сорокин установил рекорд для вратарей-новичков из России по победной серии в НХЛ.

8. Источник: «Монако» готов продать Головина летом, если получит выгодное предложение.

9. Единая лига ВТБ. «Химки» уверенно победили «Зелёна-Гуру», ЦСКА крупно обыграл «Калев».

10. Полный кард турнира UFC 260: Миочич — Нганну и другие бои.