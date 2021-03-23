Сборная Гаити вышла на матч олимпийского отбора вдесятером. В воротах был полевой игрок

В матче 1-го тура финального раунда отборочного турнира КОНКАКАФ на Олимпийские игры в Токио сборная Гондураса разгромила Гаити со счётом 3:0. Гаитянская команда вышла на матч вдесятером, с полевым игроком в воротах, сообщает Front Row Soccer.
Несколько игроков сборной Гаити не успели пройти тестирование на коронавирус, из-за чего не были допущены до матча. Некоторым из них не одобрили визу для въезда в Мексику, где проходят матчи квалификации, другие футболисты просто не успели на матч, так как ехали в Гвадалахару не прямыми рейсами. Тесты гаитянских игроков были отправлены в лабораторию 18 марта – за день до матча с Гондурасом.
Игру начали 10 человек, остальная команда сидела на трибуне. Позже сборной Гаити удалось вывести на поле 11-го игрока, но это произошло только в середине матча.
- 23 марта 2021
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