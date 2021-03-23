«Мы плюнули и ушли». Отец Захаряна рассказал о срыве перехода сына в «Зенит»

Норайр Захарян, отец полузащитника молодёжной сборной России и московского «Динамо» Арсена Захаряна, рассказал о срыве перехода сына в «Зенит».
«Сначала «Зенит» хотел взять его без просмотра. Мы приехали, но всё затянулось. Мне сказали, что взять его не получается, позвали в какую-то другую питерскую команду. Мы плюнули и ушли. Может, это и к лучшему. Этот отказ от «Зенита» только закалил Арсена. Мы вернулись в Самару, и Арсен стал заниматься в «Крыльях». Сказал, что пока останется дома. Он играл в составе на год старше, с 2002-м годом. Потом снова вернулся в академию Коноплёва, потому что его позвал первый тренер — Владимир Королёв», — цитирует Захаряна-старшего Sport24.
Ранее главный тренер молодёжной сборной России Михаил Галактионов прокомментировал вызов в сборную Арсена Захаряна.
- 23 марта 2021
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