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«Мы плюнули и ушли». Отец Захаряна рассказал о срыве перехода сына в «Зенит»

«Мы плюнули и ушли». Отец Захаряна рассказал о срыве перехода сына в «Зенит»
Футбол / РПЛ 0
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Норайр Захарян, отец полузащитника молодёжной сборной России и московского «Динамо» Арсена Захаряна, рассказал о срыве перехода сына в «Зенит».

«Сначала «Зенит» хотел взять его без просмотра. Мы приехали, но всё затянулось. Мне сказали, что взять его не получается, позвали в какую-то другую питерскую команду. Мы плюнули и ушли. Может, это и к лучшему. Этот отказ от «Зенита» только закалил Арсена. Мы вернулись в Самару, и Арсен стал заниматься в «Крыльях». Сказал, что пока останется дома. Он играл в составе на год старше, с 2002-м годом. Потом снова вернулся в академию Коноплёва, потому что его позвал первый тренер — Владимир Королёв», — цитирует Захаряна-старшего Sport24.

Ранее главный тренер молодёжной сборной России Михаил Галактионов прокомментировал вызов в сборную Арсена Захаряна.

Галактионов: Захарян дал основания считать, что он готов к молодёжной сборной
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