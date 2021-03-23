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Холанд: мне всё ещё очень далеко до Роналду и Месси

Холанд: мне всё ещё очень далеко до Роналду и Месси
Футбол / Испания 0

Нападающий дортмундской «Боруссии» Эрлинг Холанд ответил на вопрос о сравнениях с главными звёздами футбола последних 15 лет — форвардами Лионелем Месси («Барселона») и Криштиану Роналду («Ювентус»).

«Об этом пишут журналисты, я же концентрируюсь на других вещах. Хочу прибавлять каждый день. У меня нет никакой необходимости говорить о Роналду и Месси, они лучшие в истории. Мне до них всё ещё очень далеко», — приводит слова Холанда Goal.com.

Холанд перешёл в дортмундскую «Боруссию» из «Ред Булл Зальцбург» в январе 2020 года и за это время забил 49 голов в 49 матчах за «шмелей». Контракт 20-летнего норвежского футболиста с немецким клубом рассчитан до 30 июня 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает Эрлинга в € 110 млн.

Эрлинг Холанд ответил на вопрос о своём будущем
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