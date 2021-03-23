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Отец Захаряна — о выборе сборной: и Армения родина, и Россия. Забегать вперёд не хочется

Отец Захаряна — о выборе сборной: и Армения родина, и Россия. Забегать вперёд не хочется
Футбол / РПЛ 0
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Норайр Захарян, отец полузащитника молодёжной сборной России и московского «Динамо» Арсена Захаряна, поделился мнением о выборе сыном национальной команды.

«Пусть сам решает. И Армения — наша родина, и Россия. Я не буду вмешиваться. Сейчас он играет за молодёжную сборную России. Думаю, если всё сложится, он будет играть за сборную России. Но забегать вперёд не хочется… Пусть пока играет, забивает, растёт», — цитирует Захаряна-старшего Sport24.

Ранее главный тренер молодёжной сборной России Михаил Галактионов прокомментировал вызов в национальную команду Арсена Захаряна. 17-летний полузащитник «Динамо» был впервые вызван в «молодёжку».

Групповой этап чемпионата Европы среди молодёжных команд пройдёт с 23 по 31 марта в городах Дьер (Венгрия) и Сомбатхей (Венгрия). Соперниками команды Михаила Галактионова станут сборные Исландии, Франции и Дании. Эти матчи пройдут 25, 28 и 31 марта.

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