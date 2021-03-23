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Гуллит: сборной Нидерландов важно, чтобы ван Дейк провёл ещё несколько игр за «Ливерпуль»

Гуллит: сборной Нидерландов важно, чтобы ван Дейк провёл ещё несколько игр за «Ливерпуль»
Футбол / Евро-2020 0
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Бывший игрок «Милана» и сборной Нидерландов Руд Гуллит оценил ситуацию с защитником «Ливерпуля» Вирджилом ван Дейком, который продолжает восстанавливаться после травмы крестообразных связок колена.

«Как только мы оценили серьёзность травмы, стало понятно, что он не проведёт много матчей за «Ливерпуль». Но когда ты получаешь травму, нужно иметь перед собой цель. Его цель — вернуться в строй к чемпионату Европы, если это возможно.

Конечно, в клубе хотят, чтобы он сыграл ещё пару матчей в сезоне. В сборной Нидерландов тоже хотят этого. Я могу понять, что такова его цель. Надеюсь, у него всё получится. Даже если он восстановится, то у него пока не будет игрового ритма. Посмотрим, как всё сложится. Для сборной Нидерландов важно, чтобы он провёл ещё несколько матчей за «Ливерпуль», — цитирует Гуллита BeIN Sports.

Видео момента получения травмы Вирджилом ван Дейком

Клопп и ван Дейк могут поссориться из-за желания игрока выступить на Евро-2020
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