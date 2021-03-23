«Мечтаю никогда не слышать его имя». Сын экс-жены Аршавина — об отношениях с футболистом

Алексей, сын Алисы Казьминой, бывшей жены Андрея Аршавина, рассказал об отношениях с экс-футболистом сборной России на фоне проблем матери со здоровьем.



«Не стал звонить Андрею. Во-первых, он со мной уже очень давно не общается. Даже если бы захотел, то не смог бы ему позвонить, потому что во всех соцсетях я у него заблокирован. Второй момент: я понимаю, что если сейчас позвоню Андрею, то у него не будет здоровой реакции. Он не скажет: «Лёш, держитесь», «Лёш, я сейчас вам помогу», «Лёш, может, вам денег привезти?» Нет, мне просто стало страшно, что Андрей может прийти в этот дом, забрать ребёнка, нас выгнать отсюда и остаться тут с Есеней (младшей сестрой Алексея. — Прим. «Чемпионата»). Потому что чисто юридически он имел на это все основания.



Я его действительно воспринимал другом, он устраивал нам очень дорогие поездки, дарил дорогие подарки. Но почему-то в момент, когда у мамы с Андреем возникли какие-то ссоры, вся эта дружба прекратилась. И было непонятно, как так.



О чём мечтаю? Наверное, просто о спокойной жизни. Чтобы у меня была здоровая красивая мама, сёстры, у которых не забирали бы последние деньги. Чтобы я никогда не слышал имя Андрей Аршавин», — сказал Алексей в эфире телеканала «Россия 1».

Малахов и компания вылили на Аршавина кучу грязи. А его спросить не забыли? Жёны Малафеева и Саенко были на передаче и осудили звезду сборной России.