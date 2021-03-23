«Торпедо» объявило о назначении Бородюка главным тренером

Бывший тренер сборной России Александр Бородюк стал новым главным тренером московского «Торпедо», сообщает пресс-служба клуба.



«Бородюк назначен новым главным тренером «Торпедо». Соглашение с 58-летним специалистом подписано до окончания сезона-2021/2022. Александр Генрихович, добро пожаловать в «Торпедо»!» — говорится в сообщении пресс-службы.

22 марта московское «Торпедо» объявило о расставании с главным тренером команды Сергеем Игнашевичем. Контракт со специалистом был расторгнут по обоюдному согласию сторон.



Бородюк был тренером сборной России с 2002 по 2012 год. В 2013-м специалист занял пост спортивного директора «Торпедо», а в 2014-м, став главным тренером команды, вывел «Торпедо» в Российскую Премьер-Лигу. В 2016 году Бородюк тренировал «Кайрат», в 2017-м — сборную Казахстана. Последним местом работы специалиста был австрийский «Хорн», но под его руководством клуб провёл лишь три матча.