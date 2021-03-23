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«Ливерпуль», «МЮ», «Ман Сити» и «Арсенал» поборются за лучшего бомбардира австрийской лиги

«Ливерпуль», «МЮ», «Ман Сити» и «Арсенал» поборются за лучшего бомбардира австрийской лиги
Футбол / Англия 0
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Нападающий «Ред Булл Зальцбург» Патсон Дака может продолжить карьеру в английской Премьер-лиге.

Как сообщает Goal.com со ссылкой на SN, в услугах футболиста заинтересованы сразу четыре топ-клуба с Туманного Альбиона — «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед» и «Арсенал». Ожидается, что они поборются за Патсона в летнее трансферное окно. Замбийца оценивают примерно в € 20 млн.

В настоящее время Дака возглавляет список лучших бомбардиров австрийской Бундеслиги. На его счету 20 голов (один — с пенальти) в 18 матчах чемпионата — на шесть больше, чем у ближайшего преследователя. Также в активе 22-летнего форварда три результативные передачи.

«Ред Булл Зальцбург», набрав 52 очка в 22 турах, занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Австрии.

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