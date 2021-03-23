Фред — после расистских оскорблений: с этой культурой нужно бороться. Хватит!
Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Фред Родригес выступил с заявлением, после того как подвергся расистским оскорблениям в социальных сетях.
Игрок сборной Бразилии получил множество комментариев к своему последнему посту в «Инстаграме» после ошибки в моменте с первым голом «Лестер Сити» в матче 1/4 финала Кубка Англии, в котором «лисы» победили «МЮ» со счётом 3:1. Дублем отметился Келечи Ихеначо, ещё один гол забил Юри Тилеманс. За «красных дьяволов» единственный мяч на свой счёт записал Мэйсон Гринвуд.
«Комментарии в социальных сетях наполнены ненавистью и, что самое важное, расизмом. Нельзя поддерживать эту культуру. Нельзя её принимать. С ней нужно всегда бороться. Мы больше и лучше этого. Хватит!» — написал Фред в своём «твиттере».
Полузащитник «МЮ» Фред подвергся расистским оскорблениям после матча с «Лестером»
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