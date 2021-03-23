Влашич: очень хорошо выступаю за ЦСКА и хочу передать свою игровую форму сборной Хорватии

Полузащитник ЦСКА и сборной Хорватии Никола Влашич поделился ожиданиями от матчей отборочного турнира чемпионата мира 2022 года.
«Прекрасно себя чувствую. Сейчас я очень хорошо играю в ЦСКА, и я верю, что передам эту хорошую клубную форму национальной команде. Впереди нас ждут очень важные матчи. Мы не могли дождаться, чтобы снова встретиться в сборной, потому что мы давно не виделись. Всегда приятно, когда мы вместе, особенно когда речь идёт об отборочных матчах чемпионата мира по футболу в Катаре. В конце концов, это отличный от Лиги Наций турнир. Мы очень счастливы и не можем дождаться начала матчей», — приводит слова Влашича пресс-служба Хорватского футбольного союза.
24 марта Хорватия в гостях сыграет со Словенией, 27 марта команда Влашича примет команду Кипра, а 30 марта дома сыграет со сборной Мальты.
- 23 марта 2021
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