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Калиду Кулибали — главная трансферная цель «Эвертона» на лето

Калиду Кулибали — главная трансферная цель «Эвертона» на лето
Футбол / Англия 0
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«Эвертон» намерен усилить оборонительную линию в летнее трансферное окно. Как заявил главный тренер «ирисок» Карло Анчелотти, главной целью клуба будет заполучить центрального защитника топ-класса.

По информации Football Insider, приоритетным вариантом для «Эвертона» станет защитник «Наполи» Калиду Кулибали, с которым хорошо знаком Анчелотти, ранее возглавлявший итальянскую команду.

Ранее сообщалось, что основными претендентами на подписание 29-летнего сенегальца являются «Манчестер Юнайтед» и мюнхенская «Бавария». Зимой Калиду также интересовались «Манчестер Сити» и «Ливерпуль». Футболист выступает в составе «Наполи» с 2014 года. До этого он играл за бельгийский «Генк» и французский «Метц».

В нынешнем сезоне Кулибали провёл 20 матчей в итальянской Серии А и получил шесть жёлтых карточек.

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