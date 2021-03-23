Калиду Кулибали — главная трансферная цель «Эвертона» на лето

«Эвертон» намерен усилить оборонительную линию в летнее трансферное окно. Как заявил главный тренер «ирисок» Карло Анчелотти, главной целью клуба будет заполучить центрального защитника топ-класса.
По информации Football Insider, приоритетным вариантом для «Эвертона» станет защитник «Наполи» Калиду Кулибали, с которым хорошо знаком Анчелотти, ранее возглавлявший итальянскую команду.
Ранее сообщалось, что основными претендентами на подписание 29-летнего сенегальца являются «Манчестер Юнайтед» и мюнхенская «Бавария». Зимой Калиду также интересовались «Манчестер Сити» и «Ливерпуль». Футболист выступает в составе «Наполи» с 2014 года. До этого он играл за бельгийский «Генк» и французский «Метц».
В нынешнем сезоне Кулибали провёл 20 матчей в итальянской Серии А и получил шесть жёлтых карточек.
- 23 марта 2021
-
13:41
-
13:37
-
13:37
-
13:36
-
13:32
-
13:19
-
13:10
-
13:04
-
13:02
-
12:56
-
12:52
-
12:38
-
12:31
-
12:17
-
12:16
-
12:05
-
11:54
-
11:52
-
11:30
-
11:27
-
11:23
-
11:19
-
11:15
-
11:14
-
10:42
-
10:36
-
10:11
-
09:59
-
09:53
-
09:40
-
09:34
-
09:20
-
08:51
-
08:34
-
07:13