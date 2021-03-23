Филиппо Индзаги: по характеристикам Гайч напоминает Левандовского

Главный тренер «Беневенто» Филиппо Индзаги прокомментировал игру форварда Адольфо Гайча, арендованного у московского ЦСКА, в матче с «Ювентусом» (0:1).

«Гайч — сильный игрок, потому что у него есть сила и скорость. Он мало говорит и много работает. Но он не в лучшей форме, ему нужно развиваться. По характеристикам напоминает Левандовского, но он ещё молод», — цитирует Индзаги сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

В матче 28-го тура итальянской Серии А «Ювентус» проиграл «Беневенто». Встреча проходила на стадионе «Альянц — Ювентус» в Турине и завершилась со счётом 1:0 в пользу гостей. На 69-й минуте единственный гол забил Адольфо Гайч, арендованный у ЦСКА. Это второй гол аргентинского форварда в Серии А.