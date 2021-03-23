Эндрю Робертсон: у «Ливерпуля» ещё есть время исправить ситуацию

Защитник «Ливерпуля» Эндрю Робертсон оценил выступление команды в сезоне. Действующий чемпион занимает седьмое место в турнирной таблице АПЛ.

«Мне нравится чувство ответственности. Я всегда ощущаю её в «Ливерпуле», но, пожалуй, в этом сезоне ответственности на меня возложено больше в связи с травмами ван Дейка, Хендерсона, Гомеса, Матипа. К сожалению, сезон складывается не так хорошо, как мы рассчитывали, но ещё есть время исправить ситуацию.

Мы уверены, что должны быть выше в таблице и бороться так, как перед Рождеством. Однако мы свернули не туда. Надеюсь, сейчас ситуация станет лучше и все увидят прежний «Ливерпуль». Сезон может закончиться не так уж плохо.

Мы привыкли жонглировать двумя турнирами, теперь нам нужно наступать по всем фронтам. В Премьер-лиге нам нужно подняться как можно выше. В этом сезоне нам не хватало стабильности. Нельзя попасть в топ-4, если не можешь показывать хорошие результаты в шести, семи, восьми матчах подряд. Именно это нам и нужно в концовке сезона», — цитирует Робертсона Sky Sports.

Видеообзор матча «Вулверхэмптон» — «Ливерпуль»