Индзаги: после проигрыша «Юве» Аньелли зашёл к нам в раздевалку. Он большой джентльмен

Главный тренер «Беневенто» Филиппо Индзаги рассказал о поведении президента «Ювентуса» Андреа Аньелли после матча 28-го тура итальянской Серии А.

«Мне особенно понравилась похвала от Андреа Аньелли. Он пришёл в раздевалку после игры, мне сказали об этом, пока я был в душе. Он хотел меня поприветствовать и поздравить. Я знаю его всю жизнь, но поставил себя на его место. После проигрыша «Беневенто», наверное, хочется немедленно покинуть стадион. Аньелли — большой джентльмен», — цитирует Индзаги сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

В матче 28-го тура итальянской Серии А «Ювентус» проиграл «Беневенто». Встреча проходила на стадионе «Альянц — Ювентус» в Турине и завершилась со счётом 1:0 в пользу гостей. На 69-й минуте единственный гол забил Адольфо Гайч, арендованный у ЦСКА.