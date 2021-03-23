«Байер» уволил Петера Боша. Команду возглавил тренер сборной Германии U18

Главный тренер «Байера» Петер Бош был отправлен в отставку, сообщает пресс-служба немецкого клуба.



Причиной увольнения нидерландского специалиста стали неудачные результаты команды в последних матчах. На пост наставника «Байера» назначен тренер сборной Германии U18 Ханнес Вольф. Он будет возглавлять коллектив до конца сезона.



Бош стал тренером «Байера» в 2018 году, а до этого работал в дортмундской «Боруссии», «Аяксе», «Маккаби» (Тель-Авив), «Витессе», «Хераклесе» и других клубах в Нидерландах.



В последних 14 матчах в Бундеслиге под руководством Боша «Байер» одержал лишь три победы, а в минувшие выходные разгромно проиграл «Герте», находящейся в зоне вылета (0:3). Также коллектив вылетел из Лиги Европы уже на стадии 1/16 финала, не сумев переиграть «Янг Бойз» (3:4, 0:2).



«Байер», набрав 40 очков в 26 турах, занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата Германии.

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