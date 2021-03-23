Президент «Торпедо»: Бородюк заставит шестерёнки крутиться

Президент «Торпедо» Денис Маслов прокомментировал уход Сергея Игнашевича с поста главного тренера московской команды и назначение на его место Александра Бородюка.
«Прежде всего я бы хотел выразить огромную благодарность за совместную работу с Сергеем. Для меня это был абсолютно новый опыт, потому что он – тренер новой формации. Раньше я сотрудничал со специалистами другого склада. Сергей – другой, и мне очень понравилось с ним взаимодействовать. Я благодарю его за всё. Мне было понятно, куда он хочет двигаться, но, как нам кажется, по состоянию на сегодня нужно было остановиться. Думаю, у Сергея будет большое будущее, чего я ему искренне желаю.
Мы все знаем, что «Торпедо» – особенный клуб. Здесь своя аура, своя атмосфера, свои традиции. Мы посчитали, что сегодня нам не хватает человека, который нёс бы в себе всё это. Ассоциировался с традициями. Лучшим решением было пригласить Александра Генриховича. Мы вчера вечером встретились, поговорили и всё решили, а сегодня представили.
Как нам кажется, он является тем необходимым ключом, который решит поставленные задачи. Всё остальное у нас есть. Александр Генрихович – тот элемент, который заставит шестерёнки крутиться», — сказал Маслов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Григорием Телингатером.
- 23 марта 2021
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