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«Тебя никто не любит». Нобоа рассказал, как шутил над Дзюбой

«Тебя никто не любит». Нобоа рассказал, как шутил над Дзюбой
Футбол / РПЛ 0
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Полузащитник «Сочи» Кристиан Нобоа сравнил форвардов «Зенита» Сердара Азмуна и Артёма Дзюбу, а также рассказал об общении со вторым.

«Азмун и Дзюба — разные футболисты. Нельзя сказать, кто лучше, кто хуже. Но для меня как для опорного полузащитника лучше Азмун, чем Дзюба. Он часто забегает в открытые зоны. Можно сказать, что я могу закрыть глаза и всё равно знаю, куда он побежит и куда надо ему отдать. Азмун сейчас — лучший нападающий РПЛ. Он может играть в топовом европейском клубе.

Почему Дзюба называет меня пингвинёнком? Он так говорит, потому что я толстый и медленный! Ха-ха! Но Дзюба очень хороший парень — всё время улыбается, шутит. Я тоже над ним шутил. Он ведь играл за «Спартак», а потом за «Зенит». И я говорил: «Вот ты играешь за «Зенит» — и болельщики «Спартака» тебя не любят. Но тебя не любят и болельщики «Зенита», потому что ты играл за «Спартак». Никто не любит». Но это шутки», — цитирует Нобоа Sport24.

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