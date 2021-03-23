Кристиан Нобоа: фанаты «Динамо» угрожали мне. Говорили, что побьют, если увидят

Полузащитник «Сочи» Кристиан Нобоа поделился воспоминаниями о проблемах с болельщиками московского «Динамо» во времена выступления за бело-голубых.



«Тогда мне угрожали, говорили, что если увидят где-то, то побьют. Вспомнили, что встретили меня в торговом центре после поражения от «Спартака». Да, мы тогда проиграли — я был очень зол, даже аппетит пропал. Но в тот момент моя бывшая жена была беременна и готовилась рожать мне второго сына. Она попросила зайти в МЕГУ и купить всё необходимое: сумку, одежду, памперсы. И, когда в 11 или 12 часов на тренировке болельщики начали ссориться со мной, это был стресс для меня. Что я мог ответить? Я же не только футболист, но и человек. Есть семья, которую ты не можешь оставить в такой момент.



Но я не обиделся на болельщиков. Фанаты действительно очень переживают за свой клуб, и иногда у них сдают нервы», — приводит слова Нобоа Sport24.

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