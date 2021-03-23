Гусев: могу сказать об Оличе только хорошее. Есть надежда на него

Бывший футболист ЦСКА Ролан Гусев прокомментировал назначение Ивицы Олича на пост главного тренера команды.



«Об Оличе могу сказать только хорошее: и в человеческом плане, и футболистом он был прекрасным. Я не знаю его тренерских способностей, будем следить и смотреть. Если Оличу доверили, только результат скажет всё о нём как о тренере. Да, надежда есть. Если бы приходил Газзаев, Слуцкий, Карпин — можно было бы давать характеристики, потому что это люди, которые давно работают, добивались какого-то результата. Об Ивице сейчас такого сказать не могу», — сказал Гусев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.



Олич выступал за ЦСКА в качестве футболиста с 2003 по 2006 год. 41-летний хорват провёл за «армейцев» 112 матчей и забил 41 гол. Сейчас он входит в тренерский штаб сборной Хорватии и занимает должность ассистента главного тренера.

Давайте говорить прямо. Назначение Олича – сомнительное решение Только руководство ЦСКА сможет объяснить свою логику.