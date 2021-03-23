Экс-форвард «Зенита» Текке покинул пост главного тренера «Истанбулспора»

«Истанбулспор» объявил об отставке главного тренера Фатиха Текке, который ранее выступал за «Зенит».

«По взаимному согласию мы расторгли контракт с нашим главным тренером Фатихом «Султаном» Текке. Мы благодарим его за его усилия в нашем клубе и желаем удачи», — говорится в сообщении пресс-службы «Твиттера».

После 27 туров в первой лиге чемпионата Турции «Истанбулспор», набрав 47 очков, занимает шестое место, отставая от лидера «Гиресунспора» на девять очков. Текке работал в «Истанбулспоре» с января 2020 года.

Текке выступал за «Зенит» в 2006-2009 годах. После этого турецкий форвард играл за казанский «Рубин» в 2010 году. В 2012-м он повесил бутсы на гвоздь, после чего решил начать тренерскую карьеру.