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Ассистент Юргена Клоппа — о Диогу Жоте: такую интуицию трудно натренировать

Ассистент Юргена Клоппа — о Диогу Жоте: такую интуицию трудно натренировать
Футбол / Англия 0
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Пеп Лейндерс, ассистент главного тренера «Ливерпуля» Юргена Клоппа, оценил адаптацию в команде португальца Диогу Жоты.

«Уровень техники Жоты такой же, как и у трёх других игроков атаки. Я говорил об этом раньше, теперь весь мир это видит. Скорость передвижения и скорость мышления — это убийственная комбинация для форварда. У него есть нужное направление в игре. Диогу понимает, что дело не только в нём, а в нём, Садио, Бобби и Мо. Главное — единство.

Адаптироваться к нашему стилю прессинга нелегко, но у него всё получается естественно. То, насколько быстро он адаптировался в команде и команда адаптировалась к нему, о многом говорит о нём как о человеке и командном игроке.

Жота умеет занимать позицию в штрафной так, чтобы оказываться в нужное время в нужном месте. Такую интуицию, инстинкт очень трудно натренировать», — цитирует Лейндерса официальный сайт «Ливерпуля».

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