Ассистент Юргена Клоппа — о Диогу Жоте: такую интуицию трудно натренировать

Пеп Лейндерс, ассистент главного тренера «Ливерпуля» Юргена Клоппа, оценил адаптацию в команде португальца Диогу Жоты.
«Уровень техники Жоты такой же, как и у трёх других игроков атаки. Я говорил об этом раньше, теперь весь мир это видит. Скорость передвижения и скорость мышления — это убийственная комбинация для форварда. У него есть нужное направление в игре. Диогу понимает, что дело не только в нём, а в нём, Садио, Бобби и Мо. Главное — единство.
Адаптироваться к нашему стилю прессинга нелегко, но у него всё получается естественно. То, насколько быстро он адаптировался в команде и команда адаптировалась к нему, о многом говорит о нём как о человеке и командном игроке.
Жота умеет занимать позицию в штрафной так, чтобы оказываться в нужное время в нужном месте. Такую интуицию, инстинкт очень трудно натренировать», — цитирует Лейндерса официальный сайт «Ливерпуля».
Видео гола Диогу Жоты в ворота «Вулверхэмптона»
- 24 марта 2021
-
05:00
-
03:39
-
03:22
-
02:35
-
02:21
-
01:34
-
01:01
-
00:52
-
00:46
-
00:34
-
00:24
-
00:12
-
00:06
- 23 марта 2021
-
23:53
-
23:50
-
23:43
-
23:31
-
22:59
-
22:41
-
22:39
-
22:39
-
22:16
-
22:05
-
22:05
-
21:34
-
21:31
-
21:29
-
21:16
-
21:14
-
21:09
-
21:01
-
20:45
-
20:35
-
20:31
-
20:16