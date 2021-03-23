Алексей Миранчук: жаль, что не могу встретиться с братом в сборной

Полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук прокомментировал свой прилёт в расположение сборной России.
«Очень скучал по команде. Давно не виделись. Рад видеть ребят и тренерский штаб. Надеюсь, сбор будет интересный. А самое главное — плодотворный. Что касается перелёта на Мальту, долетел нормально. Народу много. Сборная организовала комфортный трансфер из Италии на Мальту, поэтому всё отлично.
Жаль, что не могу встретиться с братом в сборной. Но есть информация, что «Локомотив» поедет в Сочи. Если будет возможность, с удовольствием с ним там встречусь», — приводятся слова Миранчука в телеграм-канале сборной России.
Напомним, в эту международную паузу сборной России предстоит провести матчи квалификации чемпионата мира — 2022 с Мальтой (24 марта, Та-Али, 22:45 мск), Словенией (27 марта, Сочи, 17:00) и Словакией (30 марта, Трнава, 21:45 мск).
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