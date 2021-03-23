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Президент «Торпедо» – о критике Игнашевича: неприемлем этот метод выражения эмоций фанатов

Президент «Торпедо» – о критике Игнашевича: неприемлем этот метод выражения эмоций фанатов
Футбол / РПЛ 0
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Президент «Торпедо» Денис Маслов высказался о критике болельщиков московской команды в отношении Сергея Игнашевича.

«Насколько повлияло недовольство фанатов на увольнение Игнашевича? Послушайте, на самих фанатов повлиял результат. Болельщики смотрят как раз на табло, они переживают и рассчитывают на другой счёт. Естественно, у фанатов накопилось недовольство. Это я вполне понимаю по-человечески. С другой стороны, по фактуре, по тому как они выражали недовольство, тут не понимаю. Для меня неприемлем такой метод выражения эмоций. Такого не должно быть в цивилизованном обществе. Мы должны быть в открытом диалоге и конструктивно обсуждать, а не таким образом выражать эмоции. Думаю, что особо никак не отразилось на нашем решении по Игнашевичу», — сказал Маслов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Григорием Телингатером.

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