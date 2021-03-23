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Алексей Миранчук потерял в трансферной стоимости

Алексей Миранчук потерял в трансферной стоимости
Футбол / Италия 0

Полузащитник «Аталанты» Алексея Миранчука потерял в трансферной стоимости за время выступления в Италии.

Согласно обновлённой информации портала Transfermarkt, 25-летний футболист в настоящее время стоит € 17 млн, что на € 1 млн меньше, чем его стоимость на момент перехода в клуб из Бергамо.

При этом Миранчук входит в топ-5 дорогих российских футболистов, где занимает третье место. Больше него стоят Александр Головин («Монако», € 19 млн) и Марио Фернандес (ЦСКА, € 18 млн). Ниже располагаются Матвей Сафонов («Краснодар», € 15 млн) и брат Алексея Антон Миранчук («Локомотив», € 14 млн).

Фото: Transfermarkt

Алексей Миранчук перешёл в «Аталанту» из «Локомотива» в начале этого сезона. В составе бергамасков хавбек провёл 18 матчей в чемпионате Италии, забил 2 гола и отдал 1 результативную передачу.

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