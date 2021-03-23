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Сотрудники ЦСКА не давали журналистам снимать прибытие Олича на стадион

Сотрудники ЦСКА не давали журналистам снимать прибытие Олича на стадион
Футбол / РПЛ 0
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В Сети появилось видео прибытия нового главного тренера ЦСКА Ивицы Олича на стадион «Октябрь» в Москве.

Олича встречали журналисты, однако представители клуба помешали им снимать нового главного тренера. Заместитель генерального директора по безопасности ЦСКА пытался запретить съёмку корреспонденту, сообщает «Р-Спорт». Кроме того, на видео охранник не пускает другого журналиста к Оличу.

Сегодня ЦСКА на своём официальном сайте объявил о назначении Ивицы Олича на пост главного тренера. К работе хорватский специалист приступит уже сегодня, 23 марта.

Олич выступал за ЦСКА в качестве футболиста с 2003 по 2006 год. 41-летний хорват провёл за «армейцев» 112 матчей и забил 41 гол. Сейчас он входит в тренерский штаб сборной Хорватии и занимает должность ассистента главного тренера.

ЦСКА, набрав 40 очков, занимает пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Армейцы» потерпели три поражения в последних четырёх матчах. Лидирует в чемпионате «Зенит» (48).

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