Сотрудники ЦСКА не давали журналистам снимать прибытие Олича на стадион

В Сети появилось видео прибытия нового главного тренера ЦСКА Ивицы Олича на стадион «Октябрь» в Москве.



Олича встречали журналисты, однако представители клуба помешали им снимать нового главного тренера. Заместитель генерального директора по безопасности ЦСКА пытался запретить съёмку корреспонденту, сообщает «Р-Спорт». Кроме того, на видео охранник не пускает другого журналиста к Оличу.

Сегодня ЦСКА на своём официальном сайте объявил о назначении Ивицы Олича на пост главного тренера. К работе хорватский специалист приступит уже сегодня, 23 марта.



Олич выступал за ЦСКА в качестве футболиста с 2003 по 2006 год. 41-летний хорват провёл за «армейцев» 112 матчей и забил 41 гол. Сейчас он входит в тренерский штаб сборной Хорватии и занимает должность ассистента главного тренера.



ЦСКА, набрав 40 очков, занимает пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Армейцы» потерпели три поражения в последних четырёх матчах. Лидирует в чемпионате «Зенит» (48).