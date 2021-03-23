Газзаев выразил готовность проконсультировать Олича, ставшего главным тренером ЦСКА

Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев прокомментировал назначение на пост наставника «армейцев» Ивицы Олича, в бытность футболистом выступавшего за клуб под его руководством.
«К сожалению, последние результаты ЦСКА и практически полное отсутствие трофеев не оставили руководству выбора, в связи с чем произошла отставка предыдущего главного тренера. Хочу пожелать успехов Ивице Оличу, я запомнил его по совместной работе как очень хорошего человека и настоящего профессионала, который выступал за ЦСКА в золотой период клуба и внёс свой большой вклад в завоевание многих титулов, в том числе Кубка УЕФА.
На протяжении всей карьеры Олич являлся футболистом очень высокого уровня. Конечно, отсутствие опыта в роли главного тренера вызывает вопросы, поэтому для Олича это большой шанс и очень большая ответственность. Желаю ему удачи и крепкого здоровья. Готов ли я проконсультировать Ивицу по каким-то вопросам? Да, конечно, тут двух мнений не должно быть», — цитирует Газзаева Sport24.
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